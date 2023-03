Napoli, emergenza infortuni contro l’Atalanta: si ferma anche un titolare

Lasciandosi alle spalle la sfortunata sconfitta contro la Lazio, il Napoli mette nel mirino la prossima giornata di Serie A. Il prossimo avversario della squadra di Luciano Spalletti sarà l'Atalanta, ma occhio all'emergenza infortuni. Se da un lato il recupero di Giacomo Raspadori - fermo da metà febbraio per una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra - va avanti di giorno in giorno, dall'altro un altro risentimento si presenta a Castel Volturno. Ci riferiamo a Hirving Lozano , il quale secondo Sky Sport si sarebbe fermato proprio nella giornata odierna.

Il messicano avrebbe riscontrato un risentimento muscolare e, con tutta probabilità, non prenderà parte alla prossima sfida casalinga contro l'Atalanta. L'entità dell'infortunio rimane comunque da scoprire, anche se in casa Napoli si respira aria di positività in vista del match di ritorno di Champions League contro l'Eintracht Francoforte. Nel frattempo, contro la Dea dovrebbe tornare Matteo Politano dal primo minuto, pronto a chiudere il tridente azzurro con Kvaratshelia e Osimhen.