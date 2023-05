Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Sarà festa al Maradona dopo lo scudetto conquistato. Napoli e Fiorentina si sfideranno alle 18 per la 34esima giornata di Serie A.

Redazione ITASportPress

Napoli-Fiorentina si gioca oggi, domenica 7 maggio 2023 alle ore 18 per la 34esima giornata di Serie A. Dopo la festa scudetto "in trasferta" a Udine, ecco la formazione partenopea che ha l'occasione di esultare col proprio pubblico al Maradona.

Napoli-Fiorentina, le ultime Il Napolidi Luciano Spalletti ha voglia di vincere davanti al proprio pubblico del Maradona dopo la conquista dello scudetto. Per farlo, però, ci potrebbero essere dei cambi rispetto alla formazione tipo. In porta Meret confermato. Davanti a lui capitan Di Lorenzo, Ostigard, Kim e Bereszynski. In mezzo con Anguissa e Zielinski potrebbe esserci Demme. In avanti Raspadori con Osimhen e Kvaratskhelia.

La Fiorentina di Italiano non ha intenzione di essere vittima sacrificale. La Viola scenderà in campo con Terracciano in porta. Difesa con Dodò, Milenkovic, Igor e Terzic. In mezzo al campo spazio a Mandragora e Amrabat con Gonzalez, Barak e Sottil più avanzati a sostegno di Jovic che dovrebbe spuntarla come titolare su Cabral.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Napoli e Fiorentina si giocherà, come detto, oggi domenica 7 maggio 2023 alle ore 18 per la 34esima giornata di Serie A.

La sfida del Maradona sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv servirà scaricare l'app di su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o ancora console PlayStation e XBox. In alternativa, il TIMVISION Box.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà attivare Zona DAZN e vedere Napoli-Fiorentina in diretta tv sul canale 214 del decoder di Sky.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Bereszynski; Anguissa, Demme, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Terzic; Mandragora, Amrabat; Gonzalez, Barak, Sottil; Jovic