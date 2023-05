Napoli, Simeone: “Come argentino, si prova un’emozione speciale”

Il Napoli dopo essere diventato ufficialmente Campione d'Italia con il pareggio per 1-1 alla Dacia Arena di Udine, ha potuto festeggiare. Tra i tanti giocatori che hanno fatto la storia con la maglia azzurra, uno di questi è Giovanni Simeone che con il recente trionfo diventa il primo argentino a vincere il tricolore successivamente all'era Diego Armando Maradona. L'attaccante e figlio del tecnico dell'Atletico Madrid, ha contribuito con 20 presenze in stagione e segnato 3 gol. Tralasciando le ottime prestazioni in Champions, ovviamente...