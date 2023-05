Napoli, il Maradona sold out per vedere sfida su maxi schermo contro l’Udinese

Questa sera, col Napoli impegnato a Udine contro l'Udinese, anche lo stadio Diego Armando Maradona sarà sold out per l'evento organizzato dalla società per dare modo al popolo partenopeo di assistere alla sfida della Dacia Arena che potrebbe valere lo scudetto.

Nell'impianto ci saranno ben 8 maxi schermi posizionati sul perimetro di gioco per permettere ai fans di seguire il match. A dare aggiornamenti sull'evento in programma oggi è stata la società tramite una nota ufficiale: "Sold out al Maradona. Sono esauriti i biglietti per assistere all'evento speciale di questa sera con i maxischermi posizionati a bordo del perimetro di gioco che trasmetteranno il match Udinese-Napoli che avrà inizio alle ore 20.45 al Dacia Arena. I tornelli dello Stadio Maradona apriranno alle ore 18".