Napoli-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 18 per la gara della 36esima giornata di Serie A tra Napoli e Inter.

Napoli-Inter si gioca oggi, domenica 21 maggio 2023 alle ore 18 per la 36esima giornata di Serie A. Big match tra la capolista e Campione d'Italia e i nerazzurri freschi finalisti di Champions League.

Big match al Maradona tra Napoli e Inter che si daranno battaglia dalle 18. I padroni di casa di Spalletti per dimostrare ancora motivazioni dopo aver vinto con ampio anticipo lo scudetto, ospiti a caccia di punti per confermarsi nelle zone che valgono l'accesso alla prossima edizione della Champions.

La squadra di Inzaghi potrebbe giocare con diversi cambi rispetto alla formazione tipo. Onana in porta. Difesa con D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni. A centrocampo da destra a sinistra Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens. In attacco Correa con Lukaku.

Napoli-Inter si gioca, come detto, oggi domenica 21 maggio 2023 alle ore 18:00 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli.

La gara sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv occorrerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzare console PlayStation o XBox, oppure dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast. Un'altra soluzione, prevede l'utilizzo del TIMVISION Box.