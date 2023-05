Napoli, Kim: “Scudetto? Che gioia vedere i tifosi festeggiare”

Un Kim fresco campione d'Italia testimonia il sentimento vivo e vero del popolo partenopeo. Come riferito dallo stesso difensore ai microfoni di Kfatv , la più grande vittoria del Napoli è stata rendere felici i tifosi e regalare quel sentimento che, ormai, mancava da 33 anni: "Solo vedendo i tifosi gioire e festeggiare per strada mi sono reso conto della portata di ciò che avevamo vinto. Ora mi sento davvero bene, il duro lavoro è stato ripagato con questo splendido trionfo. Festeggiamo tutti insieme".

Il difensore ha poi continuato: "Lo scudetto è stato come raggiungere un traguardo molto sudato. Mi chiedo se mai riuscirò a rivivere le stesse scene in carriera".Kim è rimasto esterrefatto dal sentimento dei tifosi del Napoli e riflette sul futuro. L'intenzione del difensore sud coreano è quella di regalare ancora tante emozioni al popolo partenopeo, come ed anche meglio di quella dello scudetto.