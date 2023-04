Napoli, la sconfitta contro il Milan fa sfumare record di punti in Serie A

Clamorosamente, il Napoli è crollato domenica sera al Maradona. Forse per l'ambiente - non dei migliori viste le proteste dei tifosi rivolte a De Laurentiis - forse per un eccesso di sicurezza, la squadra di Luciano Spalletti si è dovuta arrendere al dominio del Milan. Un 0-4 che non fa male solo dal punto di vista del risultato, ma che fa sfumare anche uno storico record al club partenopeo. Continuando con un ritmo di 3 punti a partita, infatti, Kvaratskhelia e compagni avrebbero raggiunto e superato il record di punti di Serie A raggiunto dalla Juventus.