Napoli, Meret: “Festeggiare in casa contro la Fiorentina? No, meglio Udine”

Successivamente, in riferimento del derby campano pareggiato in precedenza Alex Meret ha parlato della sfida: "Non è semplice trovare spazi e creare occasioni contro squadre che si chiudono in dieci davanti l'area di rigore. Ma se devo dire cosa è mancato a noi... sicuramente lucidità davanti al portiere. Ci sono stati grandi parate di Ochoa, ma anche imprecisione da parte nostra". Concludendo, il portiere ha parlato anche del gol pareggio firmato Boulaye Dia: "Ha fatto un gran gol. Si, magari potevamo uscire prima ed essere più svegli sulla loro giocata. Ma ammetto che hanno fatto un gran gol".