Napoli, Raspadori: “Delusione Champions passata, pensiamo solo alla Juve”

Le parole dell'attaccante sul ritorno in campo del Napoli dopo la delusione in Champions

Giacomo Raspadori ha presentato la prossima sfida di campionato contro la Juventus che arriva dopo la delusione europea. In molti si aspettano una ricaduta del Napoli in Serie A ma l'attaccante non ha dubbi: "Dobbiamo reagire nel migliore dei modi, siamo molto bravi a resettare subito. Dispiace non aver potuto proseguire in Champions, ma vogliamo rifarci nel migliore dei modi nella partita di domani"