Napoli-Salernitana, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Tutto è pronto per la gara odierna di Serie A tra Napoli e Salernitana che potrebbe assegnare lo scudetto ai partenopei.

Napoli-Salernitana si sfideranno oggi, domenica 30 aprile 2023 alle ore 15 per la 32esima giornata. Potrebbe essere il pomeriggio della grande festa scudetto partenopea e tutto è pronto in città e non solo.

Napoli-Salernitana, le ultime I padroni di casa del Napolisono pronti a quello che potrebbe essere l'ultimo step prima di festeggiare lo scudetto. Per farlo serve aspettare l'esito di Inter e Lazio e soprattutto vincere davanti al proprio pubblico. Spalletti si affiderà a Lozano, Kvaratskhelia e Osimhen in attacco. Anguizza, Lobotka e Zielinski saranno i tre di centrocampo mentre in difesa davanti a Meret ci saranno capitan Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera.

Nella Salernitana che darà comunque battaglia, spazio a Dia di punta. Kastanos e Candreva alle sue spalle. In mezzo al campo Sousa opterà per Sambia, Coulibaly, Vilhena, Bradaric. In difesa, davanti a Ochoa, Daniliuc con Gyomber e Pirola.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Napoli e Salernitana si sfideranno, come detto, oggi, domenica 30 aprile 2023 alle ore 15 per la 32esima giornata di Serie A.

Quella che potrebbe diventare la gara scudetto sarà trasmessa da DAZN. Per vederla in diretta tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile oppure utilizzare console XBox e PlayStation, o ancora dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. In alternativa, il TIMVISION Box.

Attivando Zona DAZN, inoltre, chi è abbonato a Sky e DAZN potrà vedere la gara in tv sul canale 214 di Sky.

Di seguito anche le probabili formazioni della partita nel dettaglio:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. All. Paulo Sousa.