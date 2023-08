Napoli-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla in tv

Napoli-Sassuolo, le ultime

Il Maradona presenterà il colpo d'occhio delle grandi occasioni. Debutto casalingo anche per Rudi Garcia, che punta al bis dopo il successo all'esordio contro il Frosinone, possibilmente senza prima andare in svantaggio. Tre le possibili novità di formazione tra gli azzurri rispetto alla gara dello Stirpe, una per reparto: in difesa a sinistra Mario Rui insidia Oliveira per completare il reparto formato da Di Lorenzo, Rrahmani e il confermato Juan Jesus davanti a Meret. In mezzo Anguissa si riprenderà la maglia da titolare ai danni di Cajuste nella linea titolare con Lobotka e Zielinski. In attacco debutto stagionale per Kvaratskhelia con Politano e Osimhen.