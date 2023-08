Napoli, per il centrocampo spunta Amrabat: via ai contatti con la Fiorentina

Si tratta di Sofyan Amrabat. Il marocchino è ormai un separato in casa alla Fiorentina: non convocato per il match di Conference League contro il Rapid Vienna, in panchina per 90 minuti a Genova al debutto in campionato, Amrabat ha ricevuto il via libera indiretto da parte del dg Joe Barone che si è detto pronto a "far partire chi è scontento".