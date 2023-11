Napoli, Spalletti difende Garcia: “Paragoni ingiusti. Ognuno ha le sue idee”

La recente sconfitta contro l'Empoli ha innalzato il tasso di dissenso nei confronti di Rudi Garcia. Così l'allenatore del Napoli è sempre più vicino all'addio anticipato e questa condizione aumenta ogni ora che passa. Vuoi per i risultati che non arrivano, vuoi per ambizioni forse oltre il limite dovute al predecessore. E proprio Luciano Spalletti è intervenuto a riguardo in conferenza stampa. Il Commissario tecnico della Nazionale italiana non ha smesso di seguire la sua ex squadra e allontana i paragoni con il nuovo allenatore: "Me l'ero preparata questa domanda... Non credo sia giusto per Garcia fare paragoni o confronti col passato. Ogni allenatore ha idee e storia, inoltre deve essere giudicato per tutto. Personalmente stimo molto Garcia. Ha fatto vedere di essere una persona per bene ed equilibrato, credo abbia bisogno di tempo". Nel frattempo De Laurentiis stringe rapporti qui e lì per l'Europa e l'esonero sembra ormai destino. Vedremo.