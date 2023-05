Napoli, nessuna intenzione di svendere Osimhen. Quanto chiede ADL

Il presidente dei partenopei parla chiaro, Victor non si muove da Napoli. A meno che lo stesso calciatore non se voglia andare

Osimhen? No, lui resta. Il Napoli vuole continuare a sognare e vincere, sia in territorio nazionale che europeo. Come anche affermato dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis. Il numero uno dei partenopei non rilascia dichiarazioni, ma agisce diversamente, aumentando le richieste economiche ai club che si fanno avanti per acquistare il tanto ambito attaccante nigeriano. Secondo quanto rivelato da Il Mattino, infatti, il presidente avrebbe deciso di riflettere sulla cessione del centravanti solo in caso di proposta economica pari o superiore ai 160 milioni di euro.