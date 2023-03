Napoli, Spalletti spegne 64 candeline: una vittoria per festeggiare

Vincere per lasciarsi alle spalle lo scivolone contro la Lazio e confermarsi come i migliori del campionato. Il Napoli festeggia oggi, martedì 7 Marzo, il compleanno di Luciano Spalletti ed il desiderio del tecnico si rivolge proprio ai calciatori. Per i suoi 64 anni, infatti, l'ex Inter e Zenit ha mandato un messaggio ai suoi talenti tramite i propri profili social, chiedendo la vittoria della prossima partita.