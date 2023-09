Okaka, l’agente: “Interista da sempre, siamo a disposizione”

OKAKA C'E': L'attaccante si è fatto sentire tramite il suo agente e fratello Carlo. "Stefano è svincolato ed è normale che venga accostato all'Inter ora che Arnautovic si è infortunato. In ogni caso Marotta è stato chiaro e io non sono qui a dire il contrario. Voglio far sapere che, nel caso cambiassero idea, per me e il mio assistito sarebbe un piacere. Lui, inoltre, è interista da sempre". ha dichiarato l'agente fante le veci di Stefano Okaka. Poi, precisando sulla situazione: "A oggi non c’è nulla, ma conosciamo tutti le dinamiche del mercato. Non mi ha mai chiamato dicendo 'andiamo all’Inter', come non mi hanno chiamato loro. Poteva essere un’idea, ma solo per una notte".