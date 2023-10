Osimhen, l’accusa del cognato: “Mi deve 500mila dollari”

"Ho sposato la sorella di Osimhen nel 2019 e ricordo che fu il calciatore stesso a chiedermi di iniziare a lavorare per lui, di diventare il suo personal manager. Il 31 luglio 2020 è arrivato il trasferimento ufficiale dal Lille al Napoli. Non fui io a chiudere direttamente quest'operazione, ma dapprima ci lavorò il suo ex agente William D'Avila con la DW Sports Management. Il Signor D'Avila mi pagò una cifra superiore ai 500.000 dollari in qualità di commissione, soldi dei quali posso testimoniare l'incasso con documenti ufficiali. Osimhen mi ha richiesto in prestito quei soldi poco dopo. Siamo una famiglia, mia moglie è sua sorella, e non vedevo perché non darglieli. Peccato però che non me l'abbia mai più resi... Per questo l'ho denunciato: io rivoglio solo i miei soldi, la commissione che mi fu pagata da D'Avila prima che Osimhen cambiasse agente" - ha spiegato Osita Okolo, cognato di Victor Osimhen.