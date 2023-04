Osimhen, l’agente: “Al momento, è il miglior attaccante al mondo”

In sua assenza, è disastro. Il Napoli è scivolato la scorsa domenica allo Stadio Diego Armando Maradona e ha visto il Milan dominare un successo per 0-4 . Chi mancava? Proprio Victor Osimhen , il quale è ai box per infortunio e dovrebbe rientrare nei prossimi giorni. Ad esprimersi sul nigeriano è stato il suo stesso agente, Andrea D'Amico, il quale non ha avuto "freni": "Al momento, Osimhen è il miglior attaccante del mondo. Si, anche meglio di Haaland".

Il miglior attaccante del mondo. Un affermazione alquanto strana, ambigua, per quello che è un giocatore esploso da un solo anno ma che sta rompendo record su record. Sulle qualità di Victor Osimhen non si discute e lo notano anche i top club europei, fortemente interessati per la prossima sessione di calciomercato. "Di certo non gli mancheranno le opzioni, specialmente in Inghilterra e al Paris Saint-Germain, i quali potrebbero perdere un giocatore importante in attacco. A mio parere, Messi andrà a Miami. Ma questo è solo quello che penso." ha dichiarato Andrea D'Amico, agente del nigeriano, a Radio 24.