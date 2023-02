Sampdoria, Ferrero allo stadio ma l’accredito non era del Coni

"Una precisazione dovuta: l’accredito non è stato emesso dal CONI ma da Sport & Salute, società di emanazione pubblica esterna. La nostra missiva non intende minimamente infangare la persona di Silvia Salis, da sempre vicina ai nostri colori e a cui ci appelliamo per sensibilizzare le istituzioni in generale e il CONI in particolare sul tema Sampdoria", ha voluto precisare la Federclubs.