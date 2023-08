Retegui: “Genoa nel destino. Vivo per il gol”

Il centravanti italo-argentino pronto a iniziare la sua avventura in casa Genoa con la prima stagione in Serie A.

Pronto alla sua prima stagione in Italia con la maglia del Genoa. Mateo Retegui si è raccontato a Il Secolo XIX in merito all'approdo al Grifone e il suo primo impatto con tutto l'ambiente rossoblù. L'attaccante italo-argentino ha tanta voglia di fare bene, specie in zona gol.