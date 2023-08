Genoa da record, 25.500 abbonamenti: “Bellissimi, è fatta!”

E ancora: " Bellissimi, è fatta! Sono 25.500 gli abbonamenti intestati a un nome e un cognome, per accedere alle partite di campionato e alla sfida di Coppa Italia con il Modena (venerdì, ore 21). Dopo il superamento del primato di sempre in casa Genoa, i 24.289 della stagione 2009/10, ecco spuntare, sotto il sole di questa pazza estate, lo scavalcamento del traguardo fissato fin dall’avvio.

E’ un fiume in piena il popolo genoano nell’abbattere ogni diga e resistenza. Il tempo sta quasi scadendo con le richieste last minute che arrivano al Ticket Office, nelle rivendite autorizzate e sul canale online. La dead-line si avvicina e non si configurano al momento riaperture successive, in ragione dello straordinario successo della campagna e dell’inizio della prevendita di Genoa-Fiorentina".