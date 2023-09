Roma, Dybala sul passato: “Mi è caduto il mondo addosso”

Intervenuto ai microfoni del programma argentino "LLave A La Eternidad", Paulo Dybala ha parlato della prima stagione alla Roma di José Mourinho , segnata in parte da un brutto infortunio. Nel corso dell'intervista poi, ha anche detto di essere in fase di recupero dopo il recente infortunio che è costato l'esclusione dalla gara contro il Milan.

Roma, Dybala: "Ho vissuto un momento duro"

Tuttavia, come detto in precedenza, la mente dell'ex Juventus torna sull'infortunio della scorsa stagione, la prima alla Roma: "All’inizio non era chiara la gravità. Quando ho fatto gli esami e i medici me l'hanno comunicata mi è caduto il mondo addosso. È stato un momento duro" - spiega Dybala. "Il dottore mi ha detto che la lesione era al limite e lì ho capito che avevo ancora una possibilità. Mi sono detto che dovevo lavorare tranquillo, fisicamente e mentalmente. I dottori mi hanno aiutato tantissimo e i risultati sono pian piano arrivati".