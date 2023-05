Roma-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 18 per la 34esima giornata del campionato di Serie A. Roma e Inter si daranno battaglia all'Olimpico.

Roma-Inter si sfideranno questa sera, sabato 6 maggio 2023 alle ore 18 per la 34esima giornata di Serie A. Gara importantissima per le posizioni che varrebbero un posto nella prossima edizione della Champions League.

Nell'Inter di Simone Inzaghi ci saranno cambi anche in vista della Champions contro il Milan. Spazio a Onana in porta con Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa. Dumfries e Dimarco sulle corsie mentre Barella, Brozovic e Calhanoglu agiranno in mezzo al campo. In avanti Lukaku e Correa freschi e titolari con Dzeko e Lautaro in panchina almeno all'inizio.