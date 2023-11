Roma, l’agente di Marcos Leonardo avverte: “E’ il momento giusto per muoversi”

Nel corso dell'intervista rilasciata durante il Meeting Nazionale IAFA (Italian Association of Football Agent) al Circolo Marina Militare a Roma, Rafaela Pimenta, agente di Marcos Leonardo tra gli altri (nella sua scuderia anche Haaland), ha fatto il punto sul proprio assistito, da tempo oggetto del desiderio della Roma. Proprio sui giallorossi, l'agente Pimenta ha spiegato: "Il momento giusto per muoversi è gennaio, non so se verrà alla Roma, dovete chiederlo a Tiago Pinto. La cosa che dico è che il mercato invernale è perfetto per spostare un brasiliano, visto che il campionato finisce a dicembre e ricomincia a marzo. Questo periodo va molto bene perché le squadre si possono organizzare in Brasile. Marcos Leonardo è pronto. Se vuole la Roma? Dovete chiederlo a lui". A tutto ciò - come riportato nelle scorse ore dal portale UOL Esporte - si aggiunge alla corsa verso il talento brasiliano il Newcastle di Eddie Howe, alla ricerca di un profilo come quello di Marcos Leonardo già per la prossima sessione di mercato di gennaio. Viste le enormi potenzialità finanziarie, se confermato, quello inglese potrebbe rappresentare un grande ostacolo per la Roma, da mesi all'inseguimento del calciatore.