Roma, Mourinho e la battuta sul Papu Gomez: “Ho la tosse, ma…”

La Roma di José Mourinho ha battuto, soltanto nei minuti finali, il Monza di Raffaele Palladino grazie alla rete di Stephan El Shaarawy (Qui il suo sfogo al triplice fischio). L'allenatore portoghese, al termine della sfida dell'Olimpico, non ha voluto commentare la vicenda che ha visto coinvolto Alejandro "Papu" Gomez. L'argentino, nei giorni scorsi, è risultato positivo a un controllo antidoping del novembre del 2022 (Qui il comunicato dell'ex Siviglia). "Non ha giocato la finale contro di noi (di Europa League, ndr), ma la semifinale contro la Juventus e si sapeva già la positività. Non mi riguarda", ha dichiarato lo Special One. Poi, però, l'allenatore portoghese si concede una battuta sulla vicenda: "Ho la tosse, ma quello sciroppo non lo prendo. Poi magari mi trovano positivo...".