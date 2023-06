Roma, Mourinho ha rifiutato l’offerta dell’Arabia Saudita

Lo Special One dice "No grazie" Al-Ahli e conferma il proprio interesse per la Roma: sul rinnovo ancora nulla

Lo aveva detto nelle ultime settimane e lo ha fatto veramente. Ad oggi José Mourinho non è interessato a trasferirsi in Arabia Saudita, per qualunque cifra del mondo. Secondo quanto riportato da SkySport, infatti, l'allenatore avrebbe tenuto un incontro con i vertici dell'Al-Ahli a Londra e comunicato la propria intenzione di voler rimanere alla Roma. Per cui, possiamo dire che al 99% lo special one non raggiungerà CR7 e Benzema quest'estate, mentre dovrebbe rimanere giallorosso almeno per il prossimo anno. Ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e del rinnovo, ad oggi, non è ancora stata proferita parola.