Roma, Mourinho: “Terzi? Sicuri che la Juve non abbia 59 punti? Siamo in Italia…”

Le parole del tecnico nel post partita, ricordando quante volte la Roma si è messa il bastone tra le ruote da sola

Redazione ITASportPress

Intervenuto ai microfoni di DAZN, José Mourinho si è espresso sul match Torino-Roma vinto per 1-0 proprio dai giallorossi. Il tecnico ha affrontato la questione attaccanti, mettendo in evidenza anche un problema abbastanza importante della squadra: la panchina corta. "Avevamo bisogno di gente con l'uno contro uno, i nostri due giocatori più veloci sono Solbakken ed El Shaarawy. Mancava un po' di personalità in campo, con Matic, Ibanez e Pellegrini in panchina. Avevamo gente come Solbakken, Llorente che sono solamente alla seconda in Serie A da titolari".

Una squadra dalle mille possibilità, che però non è riuscita a tenere alta l'asticella per l'intero corso della stagione. Proprio su tale argomento si esprime José Mourinho, con una frase quasi drammatica: "L'avversario che ci preoccupa di più? Noi stessi. Vogliamo pensare da grande squadra, ma una grande squadra non si fa buttare fuori da nessuna competizione, non perde una partita per vincere la prossima. È il nostro problema. Abbiamo evidenti limiti in rosa, ma siamo ai quarti di finale si un'Europa che sembra più una Champions".

Infine, parlando della terza posizione appena conquistata: "Le partite si vincono quando segni un gol in più dell'avversario - ha detto a Dazn -. E' questo l'obiettivo non solo nel calcio ma nello sport, Bisogna vincere cercando di sfruttare le tue qualità e cercare di nascondere i problemi. Terzi in classifica? Siamo sicuri che la Juve non abbia 59 punti? Siamo in Italia...". ha dichiarato José Mourinho.