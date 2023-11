Roma, occhio al futuro di Paulo Dybala: clausola e posizione di Tiago Pinto

Nell'edizione odierna del quotidiano "Il Messaggero", viene fatto il punto sulla situazione legata al futuro di Paulo Dybala, ex stella della Juventus e oggi pilastro della Roma di José Mourinho. Arrivato durante la scorsa stagione a parametro zero dal club di Torino, la "Joya" in un solo anno ha letteralmente stregato i giallorossi, diventando uno dei punti cardine della squadra capitolina. In questa stagione, complice anche qualche solito piccolo problema fisico, l'argentino ha fin qui realizzato appena 2 gol, ma il tutto confezionato da giocate fuori dalla norma.

Pilastro della Roma, il club capitolino deve però fare attenzione a quello che potrebbe essere il futuro del suo calciatore, su cui vige una clausola molto insidiosa per il club giallorosso. Come riportato da "Il Messaggero", infatti, "la clausola rescissoria di 12 milioni è ancora attiva perché la proprietà non ha dato mandato a Tiago Pinto di discutere rinnovo e adeguamento contrattuale". Come ricorda ancora il quotidiano vicino alle vicende giallorosse, la scadenza naturale dell'accordo tra le parti è fissata al 2025 e la prossima estate potrebbe essere quella decisiva per discutere concretamente del suo futuro. Clausola rescissoria permettendo.