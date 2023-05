Roma-Salernitana, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 18:30 per la 36esima giornata di Serie A. Roma e Salernitana si sfidano all'Olimipico.

Roma-Salernitana si gioca oggi, lunedì 22 maggio 2023 alle ore 18:30 per la 36esima giornata di Serie A. Monday Match per le due squadre che all'Olimpico si daranno battaglia.

Roma-Salernitana, le ultime

Oltre alle defezioni, in casa RomaMourinho dovrebbe optare per diversi cambi anche in previsione della finale di Europa League del 31 maggio per evitare altri stop. In campo dovrebbero esserci Svilar; Mancini, Cristante, Ibanez; Missori, Camara, Tahirovic, Zalewski; Solbakken, Wijnaldum; Belotti.