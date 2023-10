Roma, tegola Pellegrini: ecco quando rientrerà

Non arrivano buone notizie per la Roma e per José Mourinho: la squadra giallorossa dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini per diverse partite. L'ex Sassuolo, infatti, era uscito al cinquantasettesimo minuto della sfida di UEFA Europa League contro il Servette. Dopo gli esami strumentali, è arrivato il responso: il problema al flessore della coscia costringerà il classe 1996 a star fermo un mese.