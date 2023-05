Roma, Totti: “Futuro Mourinho? Dipendesse da me sarebbe tutto più facile”

In occasione delle Internazionali d'Italia di tennis, Francesco Totti si è espresso sulla situazione della Roma. I giallorossi viaggiano in posizione precaria in campionato, 6°, e convivono con la consapevolezza che Mourinho potrebbe presto salutare il progetto. Queste le parole della leggenda a Il Corriere dello Sport: "Se dipendesse da me sarebbe tutto più facile, vedremo... Non so cosa succederà perchè non sono a conoscenza di ciò che si son detti con la società, per cui non ho informazioni sul futuro. Deciderà lui la soluzione migliore". Secondo diverse fonti, il tecnico sarebbe corteggiato da diversi top club europei quali Real Madrid e Psg.