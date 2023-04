Sacchi: “Il Napoli ha vinto con le idee non con i soldi”

L'elogio a club e presidente da parte dell'ex allenatore rossonero, poi l'iniziativa

Ospite de Il Mattino, Arrigo Sacchi si è espresso sulla vittoria dello Scudetto da parte del Napoli. Un trionfo ormai certo per la squadra di Luciano Spalletti, la quale attende solo la certezza matematica. L'ex tecnico rossonero e della Nazionale, comunque, preferisce fare luce sulle modalità con cui i partenopei sono tornati sul tetto d'Italia: "Il Napoli e il suo presidente, De Laurentiis, ha creduto nelle idee e non sulla forza dei soldi. Vince lo scudetto con un ottimo bilancio e con la consapevolezza che molte rivali hanno conti, per così dire, complessi".

Non manca l'elogio ad Aurelio De Laurentiis, forse vero vincitore di questo terzo scudetto per il Napoli. Senza il tanto criticato presidente, infatti, forse non avremmo mai conosciuto la magnifica squadra di Spalletti: "De Laurentiis ha speso molto meno di Juventus e Inter, investendo sul gioco, l'unica cosa che non costa nulla. Magari sarà poco simpatico, ma lui ha sempre percorso la strada giusta" ha dichiarato Arrigo Sacchi, elogiando le scelte economiche del numero uno del club partenopeo.

Poi, Arrigo lancia l'iniziativa a tutti i club italiani e ricorda che "cambiare non è migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare": "Mi fa piacere il fatto che lo scudetto arrivi dopo il taglio degli ingaggi. Era ora, è un segnale per tutti. De Laurentiis ha avuto coraggio e molti altri dovrebbero prendere spunto".