Salernitana-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Salernitana e Atalanta si daranno battaglia oggi all'Arechi. Squadre in campo alle 15 per la 35esima giornata di Serie A.

Salernitana-Atalanta apre le gare del sabato di campionato della 35esima giornata di Serie A. Squadre in campo alle 15 all'Arechi per darsi battaglia per salvezza e posti che valgono l'Europa, anche quella che conta.

Salernitana-Atalanta, le ultime La Salernitana vuole confermarsi in una zona tranquilla di classifica. Per questo la formazione di Paulo Sousa si affiderà a Ochoa tra i pali con Trost-Ekong, Daniliuc e Pirola in difesa. Centrocampo con Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly e Sambia. Saranno Kastanos e Dia, leggermente arretrato rispetto al solito, ad agire dietro bomber Piatek.

Nell'Atalantadi mister Gasperini ancora Zapata di punta con Pasalic e Koopmeiners in appoggio. Da destra a sinistra ci saranni in mezzo al campo Soppy, De Roon, Ederson e Zappacosta. In difesa davanti a Sportiello, Toloi, Djimsiti e Scalvini.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Salernitana-Atalanta si giocherà, come detto, oggi sabato 13 maggio 2023 allo Stadio Arechi di Salerno. Calcio d'inizio alle ore 15.00 per quella che sarà la 35esima giornata di Serie A.

Il match tra le due formazioni sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN la cui app è scaricabile su smart tv compatibili, su console di gioco come Xbox e PlayStation, o tramite dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Chiaramente con DAZN la sfida sarà disponibile in streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc. Per gli abbonati DAZN e Sky Go c'è l'opzione ZONA DAZN.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Trost-Ekong, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Sambia; Kastanos, Dia; Piatek.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Soppy, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Zapata.