Salernitana, Candreva: “Ho avuto fortuna, il mio era solamente un cross”

LaSalernitana effettua il colpaccio contro l'Inter e guadagna un punto pesantissimo. L'eroe della giornata? Antonio Candreva, ex nerazzurro e autore della rete che ha deciso il match con un pareggio per 1-1. Un gol rocambolesco che, come affermato dallo stesso giocatore a DAZN, è anche un pò fortunoso: "In realtà era un cross, ma ogni tanto un po' di fortuna non guasta. Io dico sempre che con il lavoro, il sacrificio e l'umiltà si possono raggiungere obiettivi importanti".