Salernitana, Sousa: “Abbiamo avuto difficoltà all’inizio, ma la reazione…”

Si apre con il botto la 29esima giornata di Serie A, con l'Inter che scivola anche in casa della Salernitana. I nerazzurri hanno comandato la partita per l'intero svolgersi della sfida, per poi trovare un pareggio proprio pochi minuti prima dal fischio finale. Sul match dell'Arechi è intervenuto Paulo Sousa, il quale ai microfoni di DAZN ha affermato: “La fortuna si conquista col lavoro. Nel primo tempo non siamo riusciti a pressare alti, anche se già nell’ultimo quarto d’ora abbiamo alzato un po’ il baricentro. Siamo stati sempre in partita e nella ripresa, con voglia, ambizione e coraggio, abbiamo conquistato meritatamente questo risultato. Sapevamo di affrontare una squadra tecnicamente molto forte, ma al momento giusto siamo riusciti a dare una spinta in più”. Queste le parole del tecnico Paulo Sousa nel post-partita di Salernitana – Inter.