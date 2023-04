Salernitana, Sousa: “Meglio nel primo tempo poi in difficoltà”

La sfida salvezza della 28esima giornata di Serie A è finita questo pomeriggio con un pareggio. Lo Spezia riprende il vantaggio della Salernitana nel corso della seconda frazione e guadagna un punto fondamentale, con i granata che non si capacitano dell'accaduto. Serviva vincere per allontanare ogni spauracchio retrocessione.

Sulla partita andata in scena oggi alle 15:00 si è espresso Paulo Sousa: “Nel primo tempo abbiamo giocato bene e abbiamo sfruttato bene gli spazi che avevamo. Nella ripresa abbiamo pressato meno e abbiamo avuto difficoltà ad uscire dalla linea di pressione. Ho cercato di inserire più centrocampisti per avere maggiormente il controllo del gioco ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo essere soddisfatti di aver conquistato un punto fuori casa”. Queste le parole del tecnico granata Paulo Sousa al termine di Spezia – Salernitana.