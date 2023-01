Sampdoria, altra assemblea dei soci deserta: il motivo e le prossime date

Sono ore caldissime in casa Sampdoriasia sul fronte del calcio giocato che per quanto riguarda le vicende societarie. In precedenza erano filtrate indiscrezioni in merito all'Assemblea dei soci prevista per oggi, 5 gennaio 2023, e che, come le precedenti, andrà, di fatto, deserta. Infatti, il club ha reso noto che l'azionista di maggioranza assoluta (la famiglia Ferrero) non presenzierà all'appuntamento odierno. A questo punto per discutere di cessione e altri piani anche sportivi occorrerà attendere le prossime date. Queste, sono state rese ufficiali dalla stessa società con un comunicato.