Sampdoria, Audero: “Dobbiamo riuscire ad accenderci. Ho ricevuto un’offerta ma…”

Sampdoria, la grinta di Audero

"Sappiamo tutti quanto sia delicato il periodo calcistico e non, della Sampdoria. Siamo in una posizione di classifica di emergenza, anche se va riconosciuto che da gennaio in poi, quando la Serie A è ripartita, siamo cresciuti", ha detto Audero. A proposito del suo ruolo da leader, poi, ecco un passaggio decisivo dove viene sottolineato come nel mercato invernale ci sia stata una proposta dalla Premier League: "Ho ricevuto un'offerta (Nottingham Forest ndr) ma ho pensato che dovessimo fare qualunque sforzo per aiutare il club a uscire da questa situazione. [...] Il mio era già un ruolo importante e centrale, ma il mister ha deciso di accrescerne il valore dandomi la fascia".