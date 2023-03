Sampdoria, Audero: “Sono al centro del progetto. Infortunio? Mi dispiace tantissimo”

Le difficoltà in casa Sampdoria in questa stagione sono state tante. Una delle ultime è arrivata dall'infortunio del portiere e capitano Emil Audero che, quasi certamente, ha messo fine alla sua annata a causa di un problema alla spalla che lo ha obbligato all' operazione .

L'estremo difensore aveva già parlato via social esprimendo tutte le sue emozioni e lo ha rifatto in occasione di Forever Samp, su Telenord.

"Mi dispiace tantissimo per questo infortunio", ha esordito Audero riguardo la sua problematica. Poi, parlando di chi lo sostituirà da qui alla fine dell'annata: "Turk è un portiere giovane a cui va lasciato spazio, con la Juve era emozionato ma ha fatto buone cose. In un momento come questo va data fiducia a tutti, un gran supporto. Turk ha qualità per fare bene".