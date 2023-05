Sampdoria, Candreva parla da ex: “Dispiaciuto per retrocessione. I tifosi…”

Ha esultato, segnato e sofferto per la Sampdoriae, anche se ora il suo cuore batte per la Salernitana, portata tra l'altro alla salvezza, un pensiero non può che andare alla società blucerchiata, alla retrocessione e alle vicende extra campo. Stiamo parlando di Antonio Candreva che a La Gazzetta dello Sport si è soffermato anche sulla squadra ligure.