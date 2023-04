Sampdoria, il nome del club a rischio per il futuro

Potrebbero esserci novità in merito al futuro della Sampdoria. Non solo quello della società ma anche alla "fine" del nome che identifica il club.

Una stagione tormentata quella che sta vivendo la Sampdoria , in campo e fuori. La vicenda cessione è all'ordine del giorno come lo è quella della rincorsa alla salvezza .

In queste ultime ore, i media vicini all'ambiente blucerchiato tra cui Il Secolo XIX, parlando di una nuova proposta di Alessandro Barnaba . Il finanziere romano al vertice di Merlyn Advisors l'avrebbe invitata venerdì scorso a tutti i soggetti coinvolti con alcune condizioni imprescindibili.

Tra queste, ci sarebbe la certezza di potere ottenere dalla Federcalcio la concessione del titolo sportivo. Il finanziere vuole essere sicuro che la “NewCo”, la società che andrebbe a costituire per rilevare il ramo sportivo della società blucerchiata (perdendo il “paracadute” in caso di retrocessione), possa continuare a utilizzare il nome “Sampdoria”.

La FIGC al momento non ha recepito i recenti strumenti della legge fallimentare. Quindi per l’organismo calcistico la cessione del ramo d’azienda al momento può avvenire solo dopo il fallimento. In questo caso, il nome Sampdoria resterebbe legato al suo numero di matricola 45950 e alla procedura liquidatoria.