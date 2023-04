Sampdoria, Lanna: “Non molliamo. Calciatori giochino per maglia e loro futuro”

C'è ancora grande amarezza per il k.o. della Sampdoria contro la Cremonese ma, allo stesso tempo, la voglia di non mollare fino a quando la matematica non dirà il contrario. Le parole del presidente Marco Lanna , in tal senso, fanno comprendere come l'ambiente blucerchiato speri ancora nella salvezza che passerà, inevitabilmente, dalle prossime due gare contro Lecce e Spezia.

E ancora: "Penso che i calciatori debbano giocare anche per se stessi, per la loro carriera, per il loro futuro alla Sampdoria o in un’altra società. Al di là del rispetto per la maglia che non solo deve esserci sempre, ma che do proprio per scontato. È chiaro che devi battere il Lecce e poi sperare, non si può mollare ora", il commento di Lanna.