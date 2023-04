Sampdoria, il noto tifoso: “Momento drammatico. Campo cosa meno importante”

Tra campo e vicende societarie: il futuro della Sampdoria è argomento caldissimo, specie per chi ama la squadra.

Una classifica che dice tanto delle difficoltà della stagione della Sampdoria ma, secondo il noto tifoso blucerchiato Corrado Tedeschi , pur sempre la cosa meno grave e importante di questo momento. Il futuro della squadra doriana è in bilico e il famoso fan, parlando ai microfoni di Brivido Sportivo come riportato da Sampnews24, ha posto l'accento sul rischio del club di sparire.

"Il campo, al momento, è la cosa meno importante a Genova. Squadra e tifoseria hanno la testa al futuro della società: che fine faremo? È un momento davvero drammatico per i tifosi", ha commentato Tedeschi. "Il nostro futuro è in mano agli dei. Si stanno provando delle mosse disperate, la scomparsa della Sampdoria sarebbe una vergogna indicibile per tutto il calcio italiano".