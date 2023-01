Sampdoria, il nuovo rinforzo per Stankovic è già arrivato in città

Nuovo arrivo in casa blucerchiata.

Mancano gli ultimi dettagli, ma il trasferimento di Martin Turk alla Sampdoria sembra essere cosa fatta. Il portiere classe 2003 è in arrivo dal Parma. Lo sloveno ha giocato la prima parte della stagione nella Reggiana salvo poi fare rientro nei ducali che ne detengono il cartellino.

Ora, manca solo l'ufficialità per il passaggio alla formazione blucerchiata di Genova. In queste ore, infatti, il giocatore sta effettuando le visite mediche e potrebbe presto iniziare la sua avventura con la nuova squadra.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, l’operazione (prestito secco sino al prossimo giugno) consentirà al tempo stesso di far ritornare a Napoli il vice di Emil Audero, Nikita Contini, oggi ancora convocato da Stankovic per la trasferta di Coppa Italia a Firenze contro la Fiorentina. Contini, poi, passerà alla Reggina.