Sampdoria, il tifoso Tedeschi: “Questo club non può sparire. Mettete mano sul cuore e…”

Pari per la Sampdoria contro l'Empoli e ancora grandi emozioni dovute ad un pubblico sempre presente nonostante la retrocessione in B e le note questioni societarie che potrebbero vedere il club andare verso il fallimento. A DAZN ha parlato il noto tifoso blucerchiato Corrado Tedeschi che ha fatto un appello a possibili investitori.

Sulla gara contro l'Empoli: "È stata una prestazione molto dignitosa come tante altre fatte da quando c’è Stankovic. Parlare di campo ora mi sembra superfluo. La battaglia è la Sampdoria che rischia di sparire".

E ancora: "Si dimentica spesso la figura del tifoso: si parla di concordati, studi di investimenti ma non si pensa ai tifosi che sono gli azionisti del cuore. Una società come la Sampdoria non può sparire. Ferrero ha detto che la dà a un euro, c’è qualcuno che vuole investire? C’è un signore pronto a mettere una bella cifra?! Nessun benefattore, sono persone che fanno affari. Mettetevi una mano sul cuore, guardate questa gente meravigliosa", ha detto Tedeschi.