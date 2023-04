Sampdoria, in caso di fallimento potrebbe essere coinvolto anche Garrone

Il futuro della Sampdoria resta in bilico. Nelle scorse ore Marco Lanna , presidente blucerchiato, ha fatto sapere che "qualcosa accadrà". Tra le varie ipotesi, purtroppo per i colori doriani, esiste anche quella del fallimento.

In tale ottica arriva un'importante indiscrezione riportata da Milano Finanza che riguarderebbe anche l'ex Edoardo Garrone. Da quanto si apprende da fonti finanziarie, in caso di fallimento del club blucerchiato, Edoardo Garrone, presidente di Erg ed ex proprietario della Sampdoria prima della cessione a titolo gratuito a Ferrero nel 2014, entrerebbe nella procedura concorsuale come 'amministratore occulto e socio di fatto'. Sempre secondo fonti di alto livello in ambito finanziario vicine al dossier Sampdoria 'Garrone e altri componenti della famiglia si sono attivati da diverso tempo per cercare di rassicurare i creditori, comprese le banche, anche parlando di numeri e dati di bilancio della Sampdoria che sono coperti da riservatezza e che solo chi ha accesso a determinati documenti del club conosce'.