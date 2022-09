Sampdoria-Milan, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per la sesta giornata di Serie A.

Redazione ITASportPress

Sampdoria-Milan si gioca questa sera, sabato 10 settembre 2022 alle ore 20:45. Il match di Serie A sarà valido per la sesta giornata di campionato. I blucerchiati di mister Giampaolo cercano una grande prestazione che possa riportare entusiasmo alla squadra e alla piazza. Dal canto loro, i rossoneri di Pioli proveranno a dare continuità al derby vinto la scorsa giornata e ritrovare la vittoria dopo il pari in Champions League.

Sampdoria-Milan, le ultime

Potrebbero esserci delle novità di formazione da entrambe le parti. La Sampdoria potrebbe vedere Gabbiadini in campo dall'inizio con Caputo in attacco, ma molto dipenderà dal modulo che il tecnico Giampaolo deciderà di schierare. Il Milan punterà ancora su Giroud nonostante Pioli avesse annunciato Origi in campo. Il belga, infatti, ha subito un affaticamento muscolare dell'ultimo secondo e non sarà della sfida. In difesa sembra essere arrivato di nuovo il momento di Kjaer al centro con Kalulu con possibile turno di riposo per Tomori.

Probabili formazioni e dove vederla

La partita Sampdoria-Milan, prevista alle ore 20:45 di sabato 10 settembre 2022, sarà valida per la sesta giornata di campionato. Appuntamento allo Stadio Ferraris di Genova, casa dei blucerchiati.

La visione in diretta della gara sarà disponibile in diverse modalità. La partita sarà trasmessa in diretta da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida tra Sampdoria e Milan sarà inoltre trasmessa in diretta tv anche da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Per chi volesse vedere il match di campionato in streaming potrà farlo grazie a DAZN e Sky Go. Un'ulteriore opzione è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il pacchetto Sport.

Di seguito le probabili formazioni:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Vieira, Rincon, Sabiri, Leris; Gabbiadini, Caputo. All. Giampaolo

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli