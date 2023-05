Sampdoria, nuovi incontri per il futuro della società: l’aggiornamento

Situazione delicata per il club blucerchiato che nelle prossime ore potrebbe avere nuovi incontri per capire come poter andare avanti per salvare la società.

In queste ore Lanna e il CdA potrebbe cercare un accordo con gli investitori. I nomi sono quelli noti: AlessandroBarnaba, RaffaeleMincione con i rispettivi MerlynPartners e WrmGroup. Più defilato MassimoZanetti. In tal senso i dirigneti blucerchiati dovrebbero riunirsi nuovamente per fare un nuovo giro di incontri e capire se ci sono i margini per la soluzione in continuità. Se nessuno degli investitori o delle banche apriranno alla sottoscrizione del bond per la società blucerchiata non resterà altro che la strada della liquidazione giudiziale. Ecco perché, in tale ottica, potrebbe esserci già nella giornata di domani, una nuova "visita" a Milano per incontrare gli advisor.