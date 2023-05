Udinese-Sampdoria, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Sfida alla Dacia Arena tra Udinese e Sampdoria per la 34esima giornata di Serie A. Appuntamento alle 18:30.

Redazione ITASportPress

Udinese-Sampdoria si giocherà oggi, lunedì 8 maggio 2023 alle ore 18:30 per la 34esima giornata di Serie A. Gara molto importante e delicata con i padroni di casa friulani che cercano i tre punti per migliorare la propria classifica, mentre gli ospiti blucerchiati hanno assolutamente bisogno di tirar fuori l'orgoglio per non terminare l'annata all'ultimo posto.

Udinese-Sampdoria, le ultime L'Udinese senza attacco con solo Nestorowski di ruolo in avanti. Sarà lui a guidare la formazione friulana di Sottil con Pereyra in appoggio. In mezzo al campo Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie. Davanti a Silvestri tra i pali ci sarà il terzetto composto da Becao, Bijol e Pérez.

Nella Sampdoriadi Stankovic grandi difficoltà di formazione. Potrebbe toccare a Quagliarella con Gabbiadini in avanti con Djuricic in sostegno. Zanoli, Winks, Rincon, Augello a formare la linea di mezzo. In difesa, davanti a Ravaglia toccherà a Oikonomou, Nuytinck, Gunter.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Udinese-Sampdoria si disputerà, come detto, oggi lunedì 8 maggio 2023 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 18:30.

La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Coloro che sono abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 di Sky), attivabile pagando un costo aggiuntivo sul canone mensile.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Rodrigo Becão, Bijol, N. Pérez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorowski.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Oikonomou, Nuytinck, Gunter; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini.