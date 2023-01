Sampdoria, Nuytinck ha fiducia: “Avanti a testa alta. I punti arriveranno”

Cade ancora la Sampdoria e lo fa per 2-0 contro l'Atalanta nella fredda trasferta di Bergamo. Nonostante il carattere mostrato, la formazione di Stankovic non è riuscita a trovare, ancora una volta, punti preziosi per la classifica. A commentare il momento è stato il difensore blucerchiato Bram Nuytinck che ha parlato ai canali ufficiali del club.

"Il gol ha cambiato la partita, anche noi possiamo faree bene se facciamo gol prima. Così le partite cambiano", ha ammesso il centrale. "Non abbiamo segnato e abbiamo subito un gol così. Ed è cambiato tutto. Abbiamo fatto quello che possiamo fare. Non è facile giocare contro una squadra con così tanta qualità. Dobbiamo guardare a noi stessi, fare un piccolo step per fare e non prendere gol".